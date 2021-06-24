Тульский бизнесмен убил воров и решил избавиться от тел. Его подвела внезапная проверка ГИБДД

Бизнесмен в Тульской области до смерти избил двух воров, а потом решил избавиться от тел. Он вез их на машине, однако его поймали сотрудники ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

История развернулась в деревне Беликово, на заброшенном фермерском хозяйстве, вечером 23 июня. Два вора проникли на склад, их поймал 44-летний предприниматель.

Около 23:00 он ударил 60-летнего и 38-летнего мужчин деревянным брусом по голове, а потом связал их. Воры через некоторое время скончались от полученных травм.

Источник фото: СУ СК РФ по Тульской области

Бизнесмен решил скрыть следы преступления и избавиться от тел. Он завернул трупы в одеяло, погрузил в автомобиль и поехал в сторону Ленинского поселка. Однако там его остановили, а затем задержали сотрудники ДПС.

По факту произошедшего следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц». На месте работают следователи. Они допрашивают подозреваемого и свидетелей. В скором времени пройдет ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.