Туберкулезный диспансер в Раменском обокрали на 1,2 млн рублей. Воры вынесли всего 4 предмета

Трое мужчин украли сетевые коммутаторы из одного из кабинетов туберкулезного диспансера в Раменском городском округе. Техника потянула на сумму 1,2 миллиона рублей. Полицейские нашли и задержали воров.

С заявлением о краже 19 марта обратилось в полицию руководство Противотуберкулезного диспансера ГБУЗ МО «Раменская ЦБР», сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, неизвестные забрали из кабинета на втором этаже четыре сетевых коммутатора Huawei. Они свободно зашли в помещение, а затем ушли из диспансера. Общая сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

На месте преступления полицейские нашли отпечатки пальцев и следы обуви. Воров удалось найти и задержать. Грабителями оказались трое неработающих мужчин. На них завели уголовное дело.