Цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась побоищем. Видео

В селе Лебяжье под Димитровградом в Ульяновской области свадьба закончилась дракой, в которой приняли участие несколько десятков человек. Очевидцы утверждают, что сцепились даже женщины. Сейчас проверяется информация о прозвучавших выстрелах.

На видео, распространенном в соцсетях, попали несколько моментов, когда машины как кегли сбивали нападавших с камнями и палками.

Как сообщил Telegram-канал 112, полиция разогнала толпу. Некоторые участники драки были задержаны и доставлены в отдел.

Сообщество «ВКонтакте» «Плохие новости» сообщил, что свадьба была цыганской, и в драке приняли участие представители двух таборов. Свидетели сообщили, что побоище началось в одном из ресторанов Димитровграда, затем оно продолжилось в пригороде. Они подтвердили, что в драке участвовали женщины и дети.

Жители села обратились в соцсетях к губернатору Ульяновской области Алексею Русских с просьбой разобраться в случившемся.

В июне 2019 года в селе Чемодановка произошел конфликт между жителями поселения и общиной цыган. В результате массовой драки погиб человек.