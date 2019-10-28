Циничный заработок. У умершей от рака девушки украли имя и внешность ради денег

В социальных сетях гремит медицинский скандал. Марина Васильева из Реутова обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные украли данные ее дочери, умершей от рака. По словам женщины, мошенники создали фейковую страницу и объявили сбор средств на дорогостоящее лечение.

У Ксении были планы на жизнь. Мечтала встретить любимого человека и стать мамой. Ей нравилось путешествовать и общаться с друзьями. Но этим летом девушки не стало. Страшный диагноз: «рак», — ей поставили в декабре. Больше полугода Ксения боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Марина воспитывала дочь одна, денег на дорогостоящие процедуры катастрофически не хватало.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы никогда не просили у людей денег, всегда справлялись сами. Но в этот раз и нам пришлось обратиться за помощью к соцсетям, мы вынуждены были это сделать, но, к сожалению, в этой борьбе с болезнью мы проиграли», — сказала Марина Васильева.

Источник фото: телеканал «360»

Удалось собрать 1,5 миллиона рублей, этих средств хватило, чтобы болезнь на время отступила. Но потом она вернулась. После похорон Марине позвонила знакомая и рассказала, что нашла в интернете страничку с криком о помощи. Неизвестные собирали деньги для умершей Ксении. В постах — диагноз, имя, фамилия и возраст — все эти данные с настоящего аккаунта, который после смерти девушки сразу закрыли. Не совпадала только фотография — ее скопировали со страницы другой девушки — Ольги Юровой.

«В конце июня этого года мне написали знакомые из Калининграда и сказали, что мошенники использовали мое фото и имя Ксении Васильевой для сбора денежных средств на лечение», — рассказала Ольга.

Девушка уже четыре года пытается победить рак. Разумеется, никаких денег она так и не получила. Теперь Марина Васильева и Ольга часто созваниваются, чтобы поддержать друг друга.

«Мне удалось поговорить с мамой Ксении. Я понимаю ее боль, ведь нашим родителям тяжело видеть своих детей в таком беспомощном состоянии, бороться за них и делать все для того, чтобы они жили», — сказала Ольга Юрова.

В шапке того самого профиля — диагноз, название дорогого препарата и номер банковской карты. Ради денег люди, кажется, готовы на все. Связаться с хозяином аккаунта так и не получилось.

Источник фото: телеканал «360»

В интернете существуют тысячи фейковых страниц с выдуманными историями и болезнями. Если вы хотите помочь и у вас нет возможности проверить подлинность аккаунта, эксперты советуют перечислять средства в благотворительные фонды. Сегодня Марина Васильева и Ольга Юрова написали заявления в полицию, там начали проверку. Мама Ксении уверена, что злоумышленники ответят за свои поступки, ведь легких денег не бывает.

«Я знаю, что через какое-то время, может, через месяц-два или через пять, я думаю, они ответят за это», — сказала Марина Васильева.