ЦИК разберется со слухами о принуждении бюджетников голосовать по Конституции

Сообщения о том, что бюджетников заставляют принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, проверят. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она заметила, что с некоторыми подобными сообщениями в комиссии уже ознакомились. По ее словам, в основном это оказались фейки. Тем не менее глава ЦИК допускает, что такие случаи имели место быть. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Поэтому мы договорились и на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, держать под контролем, чтобы понять, что на самом деле реально, а что спровоцировано», — подчеркнула Памфилова.

Она пообещала проверить все сообщения, написала газета «Известия».

Ранее глава Центризбиркома высказалась относительно явки на голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию изначально должно было пройти 22 апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране ее отложили. Позже президент Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. Дистанционно свое мнение смогут высказать в Москве и Нижегородской области.