Цеповязу предоставили госзащиту в деле о застольях в колонии

Член кущевской банды Вячеслав Цеповяз оказался в интересном положении. С одной стороны, центральный главк СК предоставил ему, как свидетелю по делу об бывшем начальнике колонии, государственную защиту. А с другой стороны, ему предъявили новое обвинение в вымогательстве. Такая юридическая коллизия.

Как пояснил в беседе с РИА «Новости» адвокат потерпевших от банды Цапков Генрих Хачатуров, защита предоставлена Цеповязу, как свидетелю по делу, где привлекается руководство амурской колонии. Оно позволило заключенному устраивать застолья с крабами. Этим делом заинтересовалась прокуратура.

Вчера стало известно, что Цеповязу предъявили новое обвинение в вымогательстве в составе преступной группы. Дать показания он отказался.

По словам адвоката, после предъявления обвинения его подзащитного должны были этапировать из колонии Омска в Ростов-на-Дону для проведения следственных действий по новому делу. Но теперь этого сделать невозможно без разрешения центрального аппарата Следственного комитета.

По новому делу о вымогательстве также проходят бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя и его подельники Владимир Алексеев и Федор Стрельцов. Последнего объявили в международный розыск. Сумма, которую они требовали у бизнесменов, составляла 77 миллионов рублей.

Вячеслав Цеповяз осужден на 19 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Он был постоянным членом банды Сергея Цапка в станице Кущевская Краснодарского края. На счету группировки 12 убийств.

Осенью 2018 года в СМИ появились фотографии из колонии, где Цеповяз отбывает наказание. Выяснилось, что в учреждении строгого режима заключенный может устраивать пиры с крабами и икрой. После проверки против руководства колонии завели уголовное дело.