Цеповязу из банды Цапков предъявили новое обвинение

Осужденному по делу банды Цапков Вячеславу Цеповязу предъявили обвинения. Ему вменяют обвиняют в вымогательстве в особо крупных размерах.

Как рассказал «360» адвокат Генрих Хачатуров, следователь озвучил обвинение сегодня в Омске.

«Следователь главного управления по Ростовской области предъявил обвинения по части 3 статьи 163 УК РФ „Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц“», — сообщил адвокат. По его словам, сумма порядка 77 миллионов рублей.

Обвинение было зачитано в присутствии дежурного адвоката, так как защитники Цеповяза не явились.

Хачатуров добавил, что по этому же эпизоду проходят и подельники осужденного. Обвинение предъявлено Владимиру Алексееву, Наталье Стришней и Федору Стрельцову. Последний объявлен в международный розыск.

Вячеслав Цеповяз был признан виновным в преступлениях, которые совершала банда Сергея Цапка в станице Кущевская. На счету преступников 12 убийств. В 2013 году Краснодарский краевой суд признал его виновным и назначил 19 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Осенью 2018 года достоянием общественности стали снимки, на которых Цеповяз в колонии ест шашлык, крабов и икру. После против бывшего руководства тюрьмы в Амурской области возбудили уголовное дело.