Цеповяза этапируют в СИЗО Ростовской области

«На следующей неделе Цеповяза этапируют в Ростовскую область, где расследуется, в том числе, уголовное дело по статье 163 УК РФ „Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц“», — приводит агентство слова юриста.

Продолжить работу по ряду новых уголовных дел стало возможно после завершения расследования дела о нарушениях в амурской колонии, где Цеповяз ел крабов и шашлыки. Руководство этого исправительного учреждения незаконно организовало автосервисы и сувенирные цеха, заключило с близкими осужденных трудовые договоры. Преступники там жили вольготно, пользовались мобильными телефонами и занимались другими запрещенными в колонии делами.

Краснодарский краевой суд в 2013 году приговорил Цеповяза по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2018 году в Сети появились фотографии, где он сидит в компании за столом с крабами, икрой и шашлыками в колонии.