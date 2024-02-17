Важное 17 февраля 2024, 17:17 Цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия вскрыли в Петербурге «Известия»: в Петербурге вскрыли схему сбыта украденного из зоны СВО оружия РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге силовикам удалось вычислить цепочку незаконного сбыта вооружения, которое похитили из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Схему придумал укравший 21 гранату контрактник. Мужчина обратился к своему приятелю, который тоже служил по контракту, с просьбой отвезти снаряды в Петербург. Там он должен был передать вооружение указанному человеку.

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Получателем оказался знакомый первого. Его просто попросили подержать гранаты у себя дома.

Против трех мужчин возбудили уголовное дело. В случае признания вины им грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.