17 февраля 2024, 17:17
Цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия вскрыли в Петербурге
«Известия»: в Петербурге вскрыли схему сбыта украденного из зоны СВО оружия
В Санкт-Петербурге силовикам удалось вычислить цепочку незаконного сбыта вооружения, которое похитили из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Схему придумал укравший 21 гранату контрактник. Мужчина обратился к своему приятелю, который тоже служил по контракту, с просьбой отвезти снаряды в Петербург. Там он должен был передать вооружение указанному человеку.
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Получателем оказался знакомый первого. Его просто попросили подержать гранаты у себя дома.
Против трех мужчин возбудили уголовное дело. В случае признания вины им грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Санкт-Петербург
Оружие
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