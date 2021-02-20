Центробанк предупредил туристов об активизации мошенников

Наиболее популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов, предупредили в Центробанке. Обман, считают в ЦБ, распространится вместе с возвращением международного авиасообщения.

Активизации недоброжелателей стоит ожидать после возвращения международных перелетов, которые были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Чтобы завладеть данными банковских карт, злоумышленники могут создавать ненастоящие сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по более выгодной цене, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в эфире радио Sputnik.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным — пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью», — отметил он подобную тенденцию.

Эксперт заметил, что наибольшее внимание мошенников всегда привлекают активно рекламируемые туристические направления. Поэтому следует опасаться слишком низких цена на популярные туристические маршруты. Это повод проявить бдительностью. Сычев заявил, что мошенники всегда действуют по одинаковой схеме.

«Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники», — подчеркнул представитель ЦБ.

В 2020 году мошенники снизили средний размер хищений, но в целом украли на 70% больше, чем в 2019-м. Мошенники стараются совершать небольшие транзакции, чтобы их действия не заметили банковские работники.