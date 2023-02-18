Криминал 18 февраля 2023, 10:36 Центральный главк СК взял на контроль расследование дела по захвату заложников в Москве Бастрыкин поставил на контроль ход дела о захвате заложников в цветочном магазине в Москве Telegram

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Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль ход расследования дела о захвате заложников в цветочном магазине в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского следственного управления ведомства Андрею Стрижову предоставить доклад о результатах первоначально проведенных следственных действий и обстоятельствах произошедшего.

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ЧП произошло вечером 18 февраля. В магазин цветов на Таганской улице ворвались двое мужчин и взяли в заложники продавца и охранника магазина. Прибывший на место спецназ освободил их. Известно, что один из злоумышленников в ходе задержания выстрелил в правоохранителей из травматического пистолета.

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Следком сообщал о возбуждении уголовного дела по статьям «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Источник «360» отмечал, что после освобождения продавщица находилась в стрессовом состоянии, с ней работали медики.