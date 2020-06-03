Центральный аппарат СК будет расследовать разлив топлива под Норильском

Расследованием разлива дизельного топлива под Норильском займется центральный аппарат Следственного комитета. Ведомство показало работу на месте ЧП.

«По поручению председателя СК России все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат», — сообщили в Следственном комитете.

Официальный представитель СК Светлана Петренко также рассказала, что три уголовных дела — о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды и загрязнении вод — объединили в одно.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы грунта, провели выемку документов, который регламентирует порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива. В рамках расследования задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина, который отказался от дачи показаний.

СК назначил строительно-техническую, экологическую и другие экспертизы. По их результатам будет определена сумма ущерба. Сейчас следовали начали допрашивать лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

Разлив произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». В результате происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.