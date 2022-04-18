Целый арсенал оружия нашли у бывшего топ-менеджера Газпромбанка Аваева

Бывший топ-менеджер Газпромбанка, подозреваемый в убийстве супруги и дочери, владел 13 единицами гражданского оружия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росгвардию.

Мужчина, по предварительной версии следствия, убивший 47-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь — это бывший вице-президента Газпромбанка Владислав Аваев. Предположительно, отец семейства застрелил жену и дочку, после чего покончил с собой. Тела обнаружила старшая дочь бизнесмена, при этом квартира в доме на Университетской улице в Москве была заперта изнутри.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Версия о двойном убийстве и самоубийстве на данный момент является приоритетной. Женщина и девочка-подросток погибли от огнестрельного ранения, в руках у мужчины был обнаружен пистолет. Предположительно, тревогу поднял водитель бизнесмена, после того как тот не вышел к указанному времени. Он позвонил старшей дочери Аваева и попросил приехать. По предварительным данным, убийство произошло ночью.