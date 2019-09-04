  • Целое поле конопли. В Подмосковье нашли заросли марихуаны

    04 сентября 2019, 13:32

    Алина Трофимова

    Сотрудники полиции в Подмосковье проводят операцию «Мак». В результате нашли целый гектар дикорастущей конопли. Все произошло возле села Большое Алексеевское, недалеко от города Ступина.
    Целое поле конопли. В Подмосковье нашли заросли марихуаны

    Всего на участке было обнаружено около тысячи кустов. Полицейские по внешнему виду поняли, что это — непростое растение. Но согласно процедуре, образцы необходимо отправить на исследование в лабораторию.

    «В ходе рейда был обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Согласно результатам исследования, изъятое растение содержит тетрагидроканнабинол и является наркотическим средством — марихуаной», — отметил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

    С помощью специальной техники кусты конопли срезали, измельчили, а затем сожгли. Операция «Мак» в Подмосковье продолжается: полицейские ищут незаконные посевы наркосодержащих растений.