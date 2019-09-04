Целое поле конопли. В Подмосковье нашли заросли марихуаны

Сотрудники полиции в Подмосковье проводят операцию «Мак». В результате нашли целый гектар дикорастущей конопли. Все произошло возле села Большое Алексеевское, недалеко от города Ступина.

Всего на участке было обнаружено около тысячи кустов. Полицейские по внешнему виду поняли, что это — непростое растение. Но согласно процедуре, образцы необходимо отправить на исследование в лабораторию.

«В ходе рейда был обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Согласно результатам исследования, изъятое растение содержит тетрагидроканнабинол и является наркотическим средством — марихуаной», — отметил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

С помощью специальной техники кусты конопли срезали, измельчили, а затем сожгли. Операция «Мак» в Подмосковье продолжается: полицейские ищут незаконные посевы наркосодержащих растений.