14 марта 2023, 04:22
Цеха по производству фальшивого белорусского масла обнаружили в России
«Известия»: цеха по производству фальшивого белорусского масла нашли в Москве
Московские правоохранители раскрыли группу, которая организовала подпольное производство контрафактного и фальсифицированного сливочного и топленого масла. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Масло производили в антисанитарных условиях в двух гаражах рядом с Мытищинской ярмаркой. После его отправляли на оптовые рынки Москвы и других российских регионов. Перед отправкой масло хранилось на складе занимающейся оптовой торговлей крупной фирмы.
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Как отметил источник издания, на складе ООО ТК «Белруспродукт» в феврале произвели контрольную закупку. По ее итогам силовики изъяли сомнительную продукцию на четыре миллиона рублей, она вся оказалась подделкой. Также были изъяты самодельные этикетки с товарными знаками белорусских производителей.
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Участники преступной группы реализовывали контрафакт и фальсификат по всей России: на оптовых рынках, в розничных магазинах, а также через маркетплейсы. Выявить контрафакт удалось благодаря тому, что продукция не содержала обязательной маркировки «Честный знак».
Сейчас ведется расследование по статье о незаконном использование чужого товарного знака. Кроме того, участникам преступной группы грозит статья «Производство и сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору».
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