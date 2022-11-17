Криминал 17 ноября 2022, 21:30 Цех по производству нелегального алкоголя обнаружили в Нижнем Новгороде

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Сотрудники полиции «накрыли» подпольное производство алкоголя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Алкоголь производили в ангаре. Там создали производство, на котором разливали немаркированный алкоголь. Спустя время сотрудники органов обнаружили склад с готовой продукцией.

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У злоумышленников изъяли более 10 тысяч бутылок с напитками, а также более трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Против организаторов производства возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

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