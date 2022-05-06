ЦБ рассказал о новой мошеннической схеме в России

Мошенники начали выманивать у россиян деньги, предлагая проверить данные счета на предмет утечки. Центробанк предостерег жителей от ввода данных своего счета или карты на сомнительных сайтах.

По данным Банка России, злоумышленники присылают людям ссылку на сайт, на котором якобы можно проверить, не попали ли банковские сведения к третьим лицам. Человек вводит свои банковские данные на этом сайте, и тут уже они действительно попадают к мошенникам, которые могут похитить их или использовать в незаконных целях. Центробанк предупредил, что сайтов по проверке утечки банковских данных не существует. Не следует переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем и SMS.

Мошенники пытаются оказать психологическое влияние на людей — вывести их из равновесия, поторопить и не дать задуматься над своими действиями, запугать или заинтересовать внезапной выгодой. ЦБ посоветовал никому не сообщать и не публиковать личные и финансовые данные, установить на все устройства антивирус, не реагировать на звонки от незнакомцев с предложениями взять кредит или перевести деньги на якобы защищенный или специальный счет. Сомнительные предложения стоит проверять, перезванивая в банк или ведомство, сотрудником которого представился звонящий. Не рекомендуется делать покупки в интернете на неизвестных сайтах.

Если мошенничество все же удалось, нужно первым делом заблокировать карту через мобильное приложение или контактный центр банка либо в его отделении. В течение суток нужно написать в кредитной организации заявление о хищении денег, а также обратиться в полицию. Стоит учесть, что банк не обязан возвращать похищенные деньги, если клиент сам перевел их мошенникам или предоставил банковские данные.

Ранее РИА ФАН писал о новой мошеннической схеме с рассылкой фишинговых писем. Людям предлагают разослать друзьям приглашение в лотерею и получить за это денежный приз через специальное приложение. Но в итоге у доверчивых россиян крадут деньги и банковские данные.