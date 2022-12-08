Криминал 08 декабря 2022, 15:07 «Царьград»: полиция задержала иностранца по подозрению в убийстве женщины в Ленобласти

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Жителя Китая подозревают в убийстве женщины в Ленинградской области. Иностранца задержали, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

По данным следствия, мужчина избил потерпевшую, в результате чего та скончалась. Китайца отправили под домашний арест, но он сбежал.

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После этого иностранца объявили в федеральный розыск. Поймать его удалось спустя несколько лет. Мужчину арестовали. Суд вскоре выберет для него новую меру пресечения.

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