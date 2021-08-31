Трупы женщины и младенца нашли в запертой квартире Ростова-на-Дону

Правоохранители нашли в запертой квартире в центре Ростова-на-Дону тела женщины и ее годовалой дочери. Как сообщила пресс-служба областного СК, на трупах есть следы колото-резаных ран.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе осмотра помещения выяснилось, что дверь в квартиру заперта изнутри. Повреждений окон и замков не обнаружили.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи продолжают осмотр помещения для поиска улик.

Издание «Блокнот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что женщина состояла на учете как неблагополучная. Собеседник издания заявил, что сейчас рассматривается версия, что мать зарезала свою годовалую дочь, а после покончила с собой.