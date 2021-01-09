Трупы трех человек нашли в квартире в Коломне

Подмосковные полицейские нашли тела трех человек в одной из квартир Коломны. Возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Сейчас следователи расследуют уголовное дело.

«По данным следствия, 6 января в квартире в Коломне обнаружены тела трех человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Правоохранители осмотрели квартиру и выяснили, что в помещении изменили технические условия использования вентиляционной системы. Это могло привести к тому, что угарный газ скапливался в квартире во время работы газового оборудования. В итоге отравление угарным газом могло стать причиной смерти людей.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Они изучили техническое состояние вентиляторов и допросили специалиста со свидетелем. Сейчас все обстоятельства продолжают устанавливать.