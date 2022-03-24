Трупы пропавших мужчины и женщины обнаружены в центре Воркуты

Мужчина и женщина найдены мертвыми в центре Воркуты. Они пропали около месяца назад. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Коми.

По данным ведомства, они вместе ходили в байкерский клуб в день пропажи 20 февраля. После они покинули заведение и больше не выходили на связь.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Также полиция задержала подозреваемого, который уже был судим. Расследование продолжается.