Трупы мужчины и пятилетнего ребенка нашли под окнами многоэтажки в Москве

Сотрудники полиции нашли тела мужчины и пятилетнего ребенка рядом с жилым домом на северо-востоке Москвы. У погибших были травмы, характерные для падения с высоты. Следователи уже завели уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Убийство малолетнего ребенка“», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Согласно информации следствия, тела мужчины и ребенка нашли утром 12 декабря у одного из жилых домов на проспекте Мира. У обоих были характерные для падения с высоты травмы.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства и причины смерти. Расследование дела продолжается.