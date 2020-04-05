Трупы двух сестер нашли в Москве. Они пролежали в квартире 1,5 года

Московские полицейские нашли двух мертвых сестер в одном из жилых домов города. Оказалось, что женщины умерли еще полтора года назад. Правоохранители уже начали проверку.

Одна из жительниц дома на Байкальской улице 4 апреля сообщила полицейским, что уже очень давно не видела соседей. По адресу приехали правоохранители, которые вскрыли квартиру и увидели два мумифицированных трупа сестер. Одной из них было 58 лет, а другой — 55.

«Давность наступления смерти — около полутора лет назад», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Обнаруженные тела отправили в морг. Сейчас полицейские занимаются проверкой и выясняют все обстоятельства смерти женщин.