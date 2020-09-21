Трупы двух человек нашли в катере у мытищинского «Малибу»

Трупы мужчины и женщины нашли в катере на мытищинском пляже «Малибу». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку сделали 20 сентября, в 12:10. Катер был пришвартован у причала Клязьминского водохранилища, на пляже «Малибу», который находится в мытищинской деревне Сорокино.

Водный транспорт принадлежит 41-летнему москвичу. Однако в каюте его не было. Там находились трупы 39-летнего жителя Мытищ и 42-летней жительницы города Жуковского.

На место прибыли правоохранительные органы. По их подсчетам, смерть людей наступила за девять часов до этого. Предварительная причина — отравление угарным газом. С места ЧП правоохранители забрали бензиновый генератор и четыре свертка из фольги с порошкообразным веществом.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области подтвердили информацию о смерти мужчины и женщины. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за того, что в каюте запустили переносной генератор. Он не предназначался для отопления таких помещений.

По факту смерти двух жителей Подмосковья проводится следственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.