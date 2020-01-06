Трупы двух братьев нашли в Подмосковье. СМИ назвали одного из них начальником отдела Роскосмоса
В одной из квартир в городском округе Лосино-Петровский нашли тела двух братьев с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.
По информации следствия, мужчин нашли в поселке Биокомбинат. У старшего брата нашли огнестрельные ранения в области груди, а у второго была прострелена голова. По версии следствия, младший брат убил своего родственника во время конфликта, а затем покончил с собой.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция уже осмотрела квартиру, изъяла ружье и патроны. Были назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства и причины сейчас выясняются.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, один из убитых — Сергей Хайкин — был начальником отдела Роскосмоса. Его брата звали Иваном.