    06 января 2020, 15:17

    Трупы двух братьев нашли в Подмосковье. СМИ назвали одного из них начальником отдела Роскосмоса

    Дарья Бунякова

    В одной из квартир в городском округе Лосино-Петровский нашли тела двух братьев с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.
    Трупы двух братьев нашли в Подмосковье. СМИ назвали одного из них начальником отдела Роскосмоса

    По информации следствия, мужчин нашли в поселке Биокомбинат. У старшего брата нашли огнестрельные ранения в области груди, а у второго была прострелена голова. По версии следствия, младший брат убил своего родственника во время конфликта, а затем покончил с собой.

    После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция уже осмотрела квартиру, изъяла ружье и патроны. Были назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства и причины сейчас выясняются.

    Как сообщил телеканал РЕН ТВ, один из убитых — Сергей Хайкин — был начальником отдела Роскосмоса. Его брата звали Иваном.