Трупы двух братьев нашли в Подмосковье. СМИ назвали одного из них начальником отдела Роскосмоса

По информации следствия, мужчин нашли в поселке Биокомбинат. У старшего брата нашли огнестрельные ранения в области груди, а у второго была прострелена голова. По версии следствия, младший брат убил своего родственника во время конфликта, а затем покончил с собой.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция уже осмотрела квартиру, изъяла ружье и патроны. Были назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства и причины сейчас выясняются.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, один из убитых — Сергей Хайкин — был начальником отдела Роскосмоса. Его брата звали Иваном.