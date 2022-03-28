Труп женщины обнаружили на балконе у жителя Челябинской области

В городе Юрюзань Челябинской области правоохранители обнаружили тело 37-летней женщины на балконе у местного жителя. Оно пролежало там около двух месяцев, написал Ura.ru.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, во время распития спиртных напитков мужчина убил свою подругу и спрятал ее тело на балконе.

«Тело женщины было обнаружено 25 марта на балконе в городе Юрюзань. Подозреваемый в убийстве местный житель задержан. Уголовное дело расследуется по ч 1. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

На голове убитой были обнаружены травмы, несовместимые с жизнью.