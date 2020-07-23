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    23 июля 2020, 14:09

    Труп женщины нашли в подмосковной квартире. Бывший арендодатель рассказал о ее семье

    Александра Ломейко , Иван Степанов

    В подмосковной квартире обнаружили завернутый в пакет труп женщины. Тело пролежало в жилом помещении около месяца. Мужчина, у которого погибшая раньше снимала жилплощадь, рассказал «360» о погибшей.
    Труп женщины нашли в подмосковной квартире. Бывший арендодатель рассказал о ее семье

    Собеседник телеканала заявил, что женщина вместе с супругом его обманули — выехали из квартиры, не заплатив.

    «Она меня обманула, утащила из квартиры книги и все остальное. <…> Молчком уехала, хлопнула дверью — и все. Ничего не заплатила», — сказал москвич.

    Он добавил, что семья — супруги и их дочь — жила на арендованных столичных метрах недолго. Где и кем они работали, хозяин жилья выяснить не смог.

    «Все держали в секрете. Он обманывал всех, представлялся адвокатом», — заключил мужчина.

    Завернутый в полиэтилен труп 22 июля нашли в одной из квартир в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа. На вид погибшей было около 50-55 лет. Ее тело уже начало гнить, уточнили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

    «По предварительным данным эксперта, смерть <…> наступила больше месяца назад», — уточнили в ведомстве.

    Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Причины, по которым умерла женщина, установит судебно-медицинская экспертиза.

    Новости SMI.FM