Труп зарезанного мужчины нашли в мусорном контейнере в Ленобласти

Когда тело достали и развернули, то следователи увидели множество колото-резаных ран на грудной клетке и конечностях.

По факту обнаружения трупа завели уголовное дело по статье «Убийство». На место выехала оперативно-следственная группа и криминалисты. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины совершенного преступления. Сейчас идет поиск лиц, которые знали убитого.



Сегодня же в Шлиссельбурге следователи начали проверку по факту отравления семьи с двумя детьми. Врачи поставили им диагноз отравление неизвестными испарениями. По словам взрослых, резкий запах ощущался от средства для купания детей.