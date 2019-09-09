Труп восьмиклассника нашли рядом с гаражами в Истре

Тело 14-летнего подростка обнаружили в ночь на 9 сентября недалеко от гаражей в подмосковной Истре. Признаков насильственной смерти на нем не нашли, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Ученик восьмого класса местной школы лежал возле одного из домов по улице Садовой в истринском поселке Румянцево. Известно, что мальчик зарегистрирован и проживал в этом же населенном пункте.

Уточняется, что с момента наступления смерти до обнаружения тела ребенка прошло порядка двух часов.

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Мать школьника в настоящее время проходит лечение в Истринской РКБ после плановой операции.

Труп подростка был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия полицейские изъяли четыре пластиковых пакета и рюкзак мальчика с его личными вещами. По факту случившегося проводится проверка.