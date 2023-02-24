Эксклюзив 24 февраля 2023, 17:47 Труп в колодце обнаружили на Рублевском шоссе — источник Источник «360»: на Рублевском шоссе в Москве обнаружили труп в колодце

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В лесополосе на Рублевском шоссе обнаружили труп, сообщил источник «360». По его словам, тело обнаружили на дне колодца недалеко от отдела полиции. На место отправились сотрудники экстренных служб.

«В лесополосе в колодце труп, глубина примерно пять метров», — рассказал источник.

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По его словам, речь идет о взрослом человеке. Колодец находится примерно в 200 метрах от отделения полиции. Официальной информации пока нет.

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Место происшествия начали осматривать спасатели. Они ожидают разрешения на подъем тела на поверхность, добавил собеседник.

В прошлом году в колодце на территории строящегося дома в Уфе обнаружили три трупа. Выяснилось, что погибли двое рабочих и их начальник. Рядом с коллектором нашли их одежду и личные вещи. По одной из версий, причиной смерти людей могло стать отравление метаном.