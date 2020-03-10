Труп в большой сумке нашли в подмосковном лесу

Мертвого мужчину обнаружили в лесу неподалеку от подмосковного Красногорска. Тело было сложено в большую серую сумку. На голове был повязан полиэтиленовый пакет. Полиция начала разбирательство.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, тело нашли 9 марта приблизительно в 08:30. Большую серую клетчатую сумку с трупом спрятали в 30 метрах от дороги, в глубине леса. В сумке также нашли розовую простынь и коричневый пододеяльник.

Мужчина, которого сложили в сумку, умер, по предварительным выводам экспертов, пару дней назад. Причину смерти наверняка установить пока не удалось, но на голове у трупа был повязан черный полиэтиленовый пакет. При этом внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Эксперты-криминалисты и кинологи, которые выезжали на место находки, ситуацию прояснить не смогли.

На вид погибшему 40-45 лет. При нем не было никаких документов. Полиция начала поиск тех, кто мог знать мужчину, чтобы установить личность погибшего. Тело уже отправили в морг, чтобы провести более тщательную экспертизу.