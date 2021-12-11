Труп шестимесячного мальчика в спортивной сумке нашли в селе в Туве

Жительницу села Самагалтай в Туве задержали по подозрению в убийстве шестимесячного ребенка ее подруги. Труп ребенка в спортивной сумке нашли рядом с частным домом этой женщины, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, накануне вечером мать погибшего обратилась к правоохранителям, сообщив, что ее сын пропал. Женщина рассказала, что пошла в гости к подруге, они распивали спиртные напитки. Потом она отлучилась, оставив ребенка в гостях, но когда вернулась, он исчез.

По факту случившегося возбудили дело по статье об убийстве малолетнего. Сотрудники СК осмотрели жилище подруги, где был оставлен ребенок. В итоге тело мальчика в спортивной сумке было обнаружено рядом с частным домом. На трупе были выявлены признаки насильственной смерти.

Хозяйку дома задержали. Ей 48 лет. Следователи ходатайствовали о заключении ее под стражу. Расследование дела продолжается. СК также намерен дать оценку действиям матери погибшего и работе органов профилактики.