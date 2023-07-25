25 июля 2023, 01:24
Труп с гирей на ноге нашли в водохранилище в Мытищах
Тело 26-летнего мужчины с гирей на ноге обнаружили в Клязьменском водохранилище в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области на официальном сайте.
«По данным следствия, 23 июля 2023 года в Клязьменском водохранилище городского округа Мытищи было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с прикрепленной к ноге спортивной гирей», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Криминалисты и следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины. В ходе проверки установили, что найденная гиря принадлежала самому погибшему.
Ранее труп мужчины обнаружили на востоке Москвы. На теле остались следы насильственной смерти — не менее 11 ножевых ранений. ГСУ СК по региону организовало доследственную проверку.
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама