Криминал 25 июля 2023, 01:24 Труп с гирей на ноге нашли в водохранилище в Мытищах Freepik

Читать 360tv в

Тело 26-летнего мужчины с гирей на ноге обнаружили в Клязьменском водохранилище в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области на официальном сайте.

«По данным следствия, 23 июля 2023 года в Клязьменском водохранилище городского округа Мытищи было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с прикрепленной к ноге спортивной гирей», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Криминалисты и следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины. В ходе проверки установили, что найденная гиря принадлежала самому погибшему.

Ранее труп мужчины обнаружили на востоке Москвы. На теле остались следы насильственной смерти — не менее 11 ножевых ранений. ГСУ СК по региону организовало доследственную проверку.