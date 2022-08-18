Труп ребенка без головы нашли в Новой Москве

Тело ребенка без головы нашли около реки Лисенка в Щербинке на территории Новой Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

На место прибыли спасатели. Выяснилось, что тело нашли около небольшого водоема, расположенного за жилыми домами. Абонент, сообщивший о находке тела, со спасателями на связь не выходит.

В пресс-службе столичного главка СК сообщили, что заявку о найденном трупе они получили. На место выехали криминалисты для проверки сообщения.