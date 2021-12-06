Труп прораба со связанными руками и ногами нашли в подвале дома в Подмосковье

В одном из домов поселка Поварово Солнечногорска сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, у которого руки были связаны электрическим кабелем. Погибший был прорабом и руководил группой людей, которые делали ремонт в доме.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в частном доме. По данным следствия, тело мужчины 1977 года рождения было обнаружено на лестнице, ведущей в подвальное помещение, в частном доме со связанными руками и ногами. В доме шел ремонт, а погибший был бригадиром рабочей группы», — сообщила «360» старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Об исчезновении мужа заявила в полицию его жена. Она искала его несколько дней, а потом наткнулась на автомобиль мужчины во дворе одного из домов. Рядом лежали его вещи.

По предварительным данным, одним из подозреваемых является подчиненный мужчины.