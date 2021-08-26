Труп пропавшей пермячки нашли в квартире мужчины

В одной квартире в Перми нашли труп пропавшей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Полицейские оперативно нашли подозреваемого в убийстве. Его задержали у родственников в одном из населенных пунктов Нытвенского района.

«Молодой человек 1996 года рождения в ходе проведенных с ним первоначальных следственных действий дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отметили, что 25 августа вечером в квартире дома в Кировском районе Перми с травмами было обнаружено тело девушки. Ее искали волонтеры и полицейские на протяжении нескольких дней.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.