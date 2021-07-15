Труп полицейского и его сгоревший автомобиль нашли на Алтае

Тело участкового полиции и его сгоревший автомобиль обнаружили в поселке Гоньба под Барнаулом. Следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. По подозрению в убийстве задержали местного жителя, сообщил СК по Алтайскому краю.

Накануне вечером сотрудник отдела полиции по Ленинскому району Барнаула выехал на служебной машине Lаdа Grаntа для осуществления своей деятельности.

С какого-то момента полицейский перестал выходить на связь. Среди оперативников распространили ориентировку. Сообщалось, что в последний раз машину участкового наблюдали около 20:03 в районе одного из домов на проспекте Космонавтов.

Днем в четверг в поселке Гоньба обнаружили его тело и сожженную машину.

Обгоревший автомобиль полицейского обнаружили недалеко от лесного массива. Там же нашли и труп участкового. В распоряжении «360» появилась фотография с места.

Задержан подозреваемый в убийстве. Известно, что это местный житель. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также мотивы и способ совершения преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.