Труп полгода пролежал в вентиляции московского завода

Труп мужчины нашли в вентиляционной шахте Владыкинского механического завода. Прибывшие сотрудники полиции установили, что смерть наступила около полугода назад.

Полицейских на территорию завода вызвали утром 26 октября, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. На месте сотрудники полиции увидели труп с гнилостными изменениями. Умерший был мужчиной 25-30 лет, смерть которого наступила примерно полгода назад.

Личность погибшего пока не установили. Сейчас труп находится в бюро судмедэкспертизы, а сотрудники полиции занимаются проверкой. Все причины и обстоятельства смерти неизвестного мужчины выясняются.