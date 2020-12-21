Труп подростка из дома-интерната нашли под Томском

Тело 15-летнего подростка обнаружили в Тунгусовском детском доме-интернате в Томской области, где он воспитывался. Следователи открыли дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, труп подростка нашли 19 декабря. Об этом сообщили в СК РФ по Томской области. При каких обстоятельствах погиб ребенок, не уточняется.

Проводятся следственные действия. Сейчас допрашиваются свидетели, в скором времени пройдет медицинская экспертиза.

Портал Vtomske.ru уточнил, что в интернате живут дети с особенностями развития. Речь идет о тех, кто частично или полностью не может себя обслуживать и кому нужен постоянный уход. Его открыли еще в 1956 году. Там живут дети от четырех до 18 лет.

Продолжительное время в СМИ обсуждается история с другим интернатом. Это Мокшанский дом-интернат в Пензенской области. Его воспитанники жаловались на грубое поведение и издевательства директора Заура Иванова. О ситуации стало известно, когда один детей выложил видео в Сеть. В начале декабря мужчину уволили.