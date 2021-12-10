Труп подозреваемого в попытке изнасилования ребенка нашли в СИЗО Челябинска

В челябинском СИЗО № 1 был найден труп подозреваемого в растлении несовершеннолетней. Под подозрение попал его сокамерник.

«Дело расследуется по части 1 статьи 105. Допрошен подозреваемый», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщило издание kp.ru, погибший был задержан по подозрению в попытке изнасилования восьмилетней девочки. Он был бездомным. На девочку мужчина напал на глазах матери, женщину избил. Поймали его прохожие. До этого мужчина уже был судим за изнасилование, разбой и причинение вреда здоровью. На свободу он вышел лишь недавно, а до 2025 года должен был находиться под административным надзором.

Как сообщил официальный представитель СК kp.ru, когда в камере СИЗО нашли труп мужчины, первой версией было самоубийство. Однако потом были найдены следы удушения. По подозрению в его убийстве допрошен его сокамерник.