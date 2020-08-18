Труп пенсионерки нашли на свалке в ЯНАО

Удалось опознать Татьяну Антипову, которая приехала из Томской области и пропала примерно месяц назад. Выяснилось, что ее убил местный житель, с которым пенсионерка познакомилась незадолго до этого. Это случилось у него дома, где они вместе выпивали. Потом завязался конфликт и мужчина ударил пенсионерку ножом около девяти раз.

«С целью сокрытия следов преступления, мужчина закатал труп потерпевшей в ковер, и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома», — рассказали в пресс-службе.