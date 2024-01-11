Эксклюзив 11 января 2024, 19:50 Труп обнаружили на стройплощадке на юго-востоке Москвы Источник «360»: в Москве на стройплощадке в Лефортове нашли труп РИА «Новости»

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В Юго-Восточном округе Москвы на стройке, расположенной на Авиамоторной улице, обнаружили труп. На место прибыли представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, труп находится в труднодоступном месте, его пока не смогли достать. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

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Накануне в одной из квартир на Новой Басманной улице в Москве обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины. Смерть пенсионерки, по предварительным данным, наступила примерно год назад.

До этого в Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти. Следствие установило, что мужчину убил его знакомый в пьяной ссоре.