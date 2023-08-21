Криминал 21 августа 2023, 00:09 Труп недоношенного младенца нашли в туалете московского ТЦ Прокуратура: труп младенца нашли в туалете торгового центра в Москве РИА «Новости»

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Тело недоношенного младенца обнаружили посетители в туалете торгового центра на востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Труп нашли в одном из ТЦ на Свободном проспекте. Предварительно правоохранители выяснили, что плод соответствовал 10-12 неделям беременности. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в ведомстве.

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По последней информации, правоохранительные органы установили личность матери. На данный момент женщина находится в больнице.

В июне женщина убила своего новорожденного ребенка, положила труп в картонную коробку и оставила во дворе на улице Яворки в Новой Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело.