Криминал 17 сентября 2023, 17:20 Труп нашли в московском хостеле СК Москвы: в хостеле на северо-западе Москвы нашли труп, возбуждено дело РИА «Новости»

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В хостеле на северо-западе Москвы нашли мертвого мужчину. На теле обнаружили следы побоев, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

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Подозреваемого в совершении преступления уже ищут. Выяснением обстоятельств произошедшего занялись следователи.

В начале недели в Зеленограде задержали мужчину, которого заподозрили в совершении двойного убийства на Фестивальной улице в Москве. Его личность удалось установить меньше, чем за сутки. Подозреваемому должны были назначить психолого-психиатрическую экспертизу.