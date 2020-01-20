Труп нашли в куче навоза в Новгородской области

18 января в деревне Осташово местные жители нашли труп 43-летнего мужчины. На теле, лежавшем в навозной куче, были признаки насильственной смерти.

По версии правоохранителей, накануне убитый распивал алкоголь со знакомым, сообщил портал «Дни.ру». В ходе застолья тот нанес ему несколько ударов ножом в шею. После убийца попытался спрятать тело в сарае.

СК проводит проверку. На собутыльника жертвы завели уголовное дело.