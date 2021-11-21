Труп мужчины выпал из машины во время ДТП в Ленобласти

Из багажника попавшей в ДТП машины в Ленинградской области выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти. У него было перерезано горло, сообщил РЕН ТВ.

ПО данным издания, тело перевозил автомобиль Mitsubishi Galant. Машина попала в ДТП на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» в районе 04:00 20 ноября — она влетела в ограждение.

По словам очевидцев, в этот момент из автомобиля выпало тело. После этого водитель и пассажиры бросили авто и убежали в расположенный рядом лес, оставив труп на земле.

Во время осмотра машины правоохранители нашли веревку и две лопаты. По предварительной информации, сбежавшие люди ехали закапывать тело, когда попали в ДТП. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства случившегося. РЕН ТВ со ссылкой на источник отметил, что личность хозяина авто уж установили: машина принадлежит 57-летнему жителю Оренбуржья.

По данным 47news, установили и личность убитого — им оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян, который жил в Петербурге с 1996 года. По данным издания, мужчина занимался шиномонтажным бизнесом.