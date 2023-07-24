Криминал 24 июля 2023, 23:17 Труп мужчины со множеством ножевых ран нашли на востоке Москвы Freepik

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Доследственную проверку организовали по факту обнаружения тела мужчины на востоке Москвы со следами насильственной смерти. Об этом сообщило ГСУ СК России по столице в Telegram-канале.

В публикации сказано, что недалеко от жилого дома на улице Сталеваров нашли труп мужчины 1987 года рождения. На теле зафиксировали как минимум 11 ножевых ранений. По факту произошедшего проведут проверку.

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На место оперативно прибыли криминалисты и следователи московского СК. Все обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Ранее в водах Сходненского канала в Москве обнаружили труп неизвестного. Тело проплывало под мостом недалеко от Лодочной улицы.

Еще один труп нашли в Останкинском районе столицы. Скелетированную женщину обнаружили соседи, которые постучались в квартиру после того, как их затопили сверху. Дверь никто не открыл, поэтому жители дома обратились в полицию. По предварительным данным, женщине было 65 лет.