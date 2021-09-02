Труп мужчины с простреленной головой нашли в подъезде многоэтажки в Казани

Тело мужчины обнаружили на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов на Минской улице в Казани. По предварительным данным, он погиб от выстрела в голову в упор из охотничьего карабина. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина „Сайга“. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани», — рассказал Шептицкий.

По словам следователя, труп нашли утром 2 сентября. Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства гибели мужчины. Против задержанного завели уголовное дело об убийстве. Информации о мотиве преступления преступления пока нет.

В июне электрик нашел в шахте лифта на улице Исаева в Королеве труп 30-летнего местного жителя.