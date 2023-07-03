03 июля 2023, 00:28
Труп мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли под Рязанью
СУ СК: под Рязанью найден труп мужчины с огнестрельным ранением в голову
Труп мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили на берегу реки в Клепиковском районе Рязанской области. Об этом «МК в Рязани» сообщил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по региону Михаил Николаев.
Труп 38-летнего мужчины обнаружили 21 июля. В этот день у него был день рождения. На реке погибший ловил рыбу, в пакете около трупа нашли несколько щук.
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«По факту обнаружения трупа мужчины 1985 года рождения организована доследственная проверка. Причина смерти будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщил Николаев.
Следователи СУ СК России по Рязанской области выясняют все обстоятельства. Тело находилось на берегу реки Пра около деревни Заводская Слобода.
Убийства
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