Эксклюзив 09 августа 2023, 19:28 Труп мужчины обнаружили в поселении Марушкинское — источник Источник «360»: в поселении Марушкинское обнаружили утопленника Pxhere

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В поселении Марушкинское обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщил источник «360». По его словам, на место происшествия прибыли спасатели.

Труп нашли в реке Алешинка, недалеко от дома 17 в поселке совхоза Крекшино. Тело находится на расстоянии 25-30 метров от берега, и специалисты приступили к обсуждению способов его извлечения. По предварительной информации, мужчина утонул три дня назад, однако обнаружили его только сейчас.

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Днем 6 августа столичные спасатели-водолазы получили четыре заявки на спасение утопающих. Источник «360» отметил, что все сообщения поступили из разных районов Москвы — в городе стало не хватать специалистов.

Жители Москвы и Подмосковья в минувшие выходные спасались от жары в местных водоемах. В некоторых случаях отдых завершился вызовом спасателей. Россиян призвали купаться только в разрешенных местах. В случае если кому-то потребовалась помощь, первым делом по возможности необходимо воспользоваться спасательным кругом, а затем обратиться к специалистам, заявил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.